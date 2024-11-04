4 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyum kararına tepkiler geldi. DEM Parti'den açıklama yapılırken, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da X'ten açıklama yaptı

* TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Böylece memur maaşları ve emekli aylıkları için temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı da ortaya çıktı

* ABD'de Başkanlık Seçimi'ne 1 gün kala Demokratların kontrolündeki New York eyaletinde, sosyal medya fenomeni bir sincap ve rakuna ötanazi uygulanması, seçim sonuçlarını etkilemeye varabilecek bir tartışmaya dönüştü

* Jose Mourinho dünya basınını salladı: 2024'ün en iyi kutlaması!

* Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle... Wanda Nara, L-Gante'in kızı Jamaica ile tanıştı

* Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2025 pasaport, ehliyet, yurt dışı telefon harcı ne kadar oldu?