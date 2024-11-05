İran'da üniversitede kıyafetlerini çıkaran kadının psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi

İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'ndeki kadın öğrenci, başörtüsü uyarısına tepki göstermek için kampüste kıyafetlerini çıkararak, iç çamaşırlarıyla dolaştı. Dünyanın gündemine damga vuran bu görüntüler, uluslararası basında kadın öğrencinin başörtüsü zorunluluğuna bir protesto olarak yorumlamıştı.

Ancak İran basınında çıkan haberlerde, kadının bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. İki çocuk annesi kadının yakın zamanda boşandığı ifade edildi. Kadının eski eşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüntülerin paylaşılmamasını istedi ve eski eşinin kötü olan ruh sağlığının bu haberlerden etkilenebileceğini dile getirdi.

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Olayın ardından kadın gözaltına alınmıştı.

Olay

Diğer yandan her ikisi de olay yerinde olduklarını söyleyen bu iki görgü tanığı, BBC Farsça'ya verdikleri röportajda, polisle yaşandığı belirtilen tartışmanın farklı detaylarını anlattılar.

Tanıkları genç kadının, "elinde cep telefonuyla birkaç sınıfa girdiğini, sanki öğrencileri videoya çekiyormuş gibi davrandığını" söylediler.

Buna göre, bu kadının sınıfa izinsiz girmesinden sinirlenen profesörlerden biri, ne yaptığını anlamak için öğrencilerden birini peşinden gönderdi. Ancak tanıkların biri, öğrenciler genç kadınla yüzleştikten sonra kadının "çığlık attığını ve bağırdığını" söyledi.