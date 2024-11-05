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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!

        İstanbul Beyoğlu'nda İ.A. adlı genç kızı sokak ortasında taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan adlı iki saldırgan hakkında iddianame hazırlandı. Türkiye'nin kanını donduran olayda savcılık her iki şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:09
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        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
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        Beyoğlu’nda evine giden genç kızın sokakta yürüdüğü sırada önünü keserek yere düşüren ve üzerine çıkarak taciz eden şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İ.A.’nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan’a (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

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        TÜRKİYE'NİN KANINI DONDURMUŞTU

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İ.A.’nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

        Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İ.A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan’ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olayı görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

        İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

        İddianamede, şüpheli Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İ.A.’nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

        30'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Müşteki İ.A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İ.A.’nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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