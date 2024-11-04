Görüntüler 'pes artık' dedirtti! İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello! İstanbul Nişantaşı'nda kaydedilen bir görüntü "bu kadarı da olmaz artık" dedirtti. Olayda iki kişinin bir parkta bıçakla birbirlerine saldırmaya çalıştığı görüldü. Düelloyu andıran görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:19 facebook

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