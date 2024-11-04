Trump yanlıları ayakta! Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?

ABD Başkanlık Seçimleri Cumhuriyetçileri ve Demokratları göç, ekonomi, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu ve daha birçok konuda karşı karşıya getirdi. Ülke tarihinin en keskin tartışmaları yaşandı. Ancak seçimler yaklaştıkça, beklenmedik bir konu iki taraf arasında bir parlama noktası haline geldi. Peki seçimlere 1 gün kala tüm sürecin seyrini bile değiştirebileceği öne sürülen konu nedir? Peanut adında küçük bir sincabın ölümü.

Bu küçük ve tatlı kemirgen sıradan bir sincap değil. P'Nut ya da PNUT adıyla da bilinen Peanut, ölümünden önce Instagram, TikTok ve diğer platformlarda binlerce hayran toplayan bir sosyal medya fenomeniydi.

REKLAM Sevimli görünümlü kemirgen sincap Peanut, yedi yıl önce New York'un Pennsylvania sınırı boyunca uzanan güney orta kesimindeki Pine City'de, Mark Longo adlı bir kişi tarafından alındıktan sonra internette bir sansasyon haline geldi. Longo, Peanut'ın annesine bir araba çarpıp öldüğünü görüdüğünü ve bu nedenle Peanut'ı sahiplendiğini söylüyor. Başlangıçta, Peanut'ın mümkün olduğunda açık havada yaşamaya geri dönebilmesi için geçici bir süre Longo'da kalması gerekiyordu, ancak Longo Peanut'ın serbest bırakıldığında iyi olmadığını ve açık havada yaşamaya çalışırken yaralandığını, bu yüzden onu geri getirdiğini belirtiyor.

Peanut, Longo ile birlikte yaşarken sosyal medyada viral oldu. Peanut'ın ödül maması yerken, kıyafetlerin üzerinde zıplarken ve evin içinde koşuştururken çekilen video ve görüntüleri sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı ve kısa süre içinde Peanut'ın Instagram'daki hesabı 600 binden fazla takipçiye ulaştı. Ancak geçtiğimiz gün, Penaut'a ötenazi uygulandı. Peanut'a neden ötenazi uygulandı? Geçtiğimiz Çarşamba günü, 30 Ekim'de, sincap Peanut ve Longo'nun diğer evcil hayvanı Fred adlı rakun, New York Eyaleti Çevre Koruma Bakanlığı (DEC) tarafından evinden alındı. Rapora göre DEC, Peanut hakkında çok sayıda isimsiz şikayet aldı ve Peanut ile Fred'i götürmek için Longo'nun evine '6 memurla' geldi.

REKLAM Peanut ve Fred'in götürülmesinin ardından Longo Instagram hesabından DEC'e şikayette bulunan kişilere seslendi: "Evet internet, kazandınız. Bencilliğiniz yüzünden en muhteşem hayvanlardan birini benden aldınız. DEC'i arayan bir grup insan için, cehennemde sizin için özel bir yer var." Daha sonra, 1 Kasım Cuma günü, DEC ve Chemung ilçesi sağlık departmanı Peanut ve Fred'e ötenazi uyguladıklarını açıkladı. "30 Ekim'de DEC, insanlarla aynı evi paylaşan ve insanların kuduza maruz kalma potansiyeline sahip bir rakun ve sincap ele geçirmiştir. Ayrıca, soruşturmaya dahil olan bir kişi sincap tarafından ısırılmıştır. Kuduz testi için her iki hayvana da ötenazi uygulandı."

Doğrulamanın ardından Longo, Instagram hesabından Peanut ve Fred'in ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı: "Yürek parçalayıcı haberi derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. 30 Ekim'de DEC, sevgili sincabımız Peanut ve rakun Fred'e ötenazi yapılması yönünde yıkıcı bir karar aldı. Merhamet çağrımıza rağmen, kurum ricalarımızı görmezden gelmeyi tercih etti ve bizi derin bir şok ve keder içinde bıraktı." REKLAM Bu nasıl bir seçim meselesi haline geldi? Peanut'ın ötenazisi kısa sürede sosyal medyada konuşulan bir konu haline geldi ve bazı Trump destekçileri de konuya müdahil oldu. Bir Trump destekçisi, "Eğer Sincap Peanut fentanil satan ve kadınlara tecavüz eden yasadışı bir göçmen olsaydı, New York Demokratları ona 5 bin dolar ve bir cep telefonu verirdi" dedi.

Olayla ilgili öfkesini paylaşan bir diğer kişi de ünlü bir muhafazakâr kişilik olan Collin Rugg oldu. Rugg, Peanut'a el konulması ve ötenazi uygulanmasının hükümet müdahalesinin nasıl kontrolden çıktığının en iyi örneği olduğunu söyledi. Ardından Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Kendi platformunda, "Devletin aşırı müdahalesi yetim bir sincabı kaçırdı ve onu idam etti" paylaşımını yaptı. Daha sonra olayla ilgili birkaç kez daha paylaşımda bulundu. Ayrıca hükümetin 'akılsız ve kalpsiz bir ölüm makinesi' olduğunu iddia etti.

New York'tan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Nick Langworthy de Peanut'ın ölümünden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Demokrat Parti'den New York Valisi Kathy Hochul'a eleştirilerde bulunan Langworthy, Hochul'un 'yanlış öncelikleri' olduğunu söyledi. Sosyal medyada, "New York eyaletinde, masum evcil hayvanlar öldürülürken yasadışı göçmenler için sığınaklarımız var" paylaşımını yaptı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr da Peanut'ın ölümünün ardından Biden hükümetine yüklendi. Trump Jr., "New York'taki Demokratların sincapların Elon Musk'ını öldürdüğüne inanamıyorum!!!" dedi.