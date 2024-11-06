Sinemalarda bedava bilet askıda
Uygulanmasına mayıs ayında karar verilen sinemalarda; '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyası, iki büyük şirketin vazgeçmesiyle askıya alındı
Film izleme alışkanlığının değiştiği yönündeki düşünceler, bir süredir sinema sektörünün zihinlerini kurcalıyor.
Özellikle pandemi döneminde film izleme mecrasındaki değişimle birlikte izleyici sayıları, bir hayli azaldı.
Öyle ki 2023'te; izleyici sayısı 2014'e göre; % 48.52 azaldı.
2023'ün bilet fiyatlarına göre; sektörün zararı sadece 2023'te yaklaşık 3 milyar 600 milyon lira.
Son 10 yıldaki izleyici sayıları (Türk ve yabancı filmler)
• 2014... 61.245.258
• 2015... 60.228.409
• 2016... 58.287.772
• 2017... 71.188.594
• 2018... 70.409.779
• 2019... 59.556.020
• 2020... 17.415.304
• 2021... 12.488.382
• 2022... 17.415.304
• 2023... 31.524.707
Sinema sektörü, bu soruna çözüm bulmak için iki proje geliştirdi.
Birincisi; '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyası.
İkincisi; emeklilere % 30 indirim.
Mayıs ayında uygulamaya alınan '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyasının izleyici sayılarını bir hayli artıracağı düşünüldü.
Uygulamaya başlanmasıyla birlikte izleyici sayılarında bir yükselme de görüldü ama kampanya devam edemedi.
Bunun nedeni; 45 şehirde yaklaşık 950 salona sahip Türkiye'nin en büyük sinema zinciriyle, yabancı filmlerin dağıtımcısının uygulamaktan vazgeçmesiyle kampanya, askıya alındı. Çünkü kampanyanın bütün sektör tarafından uygulanması gerekiyor.
Peki söz konusu şirketler, kampanyayı uygulamaktan neden vazgeçti?
Kampanyada belli düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar.
O iki şirketlerin istediği düzenlemeler yapılırsa '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' yeniden yürürlüğe girecek.