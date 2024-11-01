Takside cinayet! 6 gözaltı var
İzmir'de 60 yaşındaki Mehmet Kara, husumetlileri ile çıkan kavga sırasında bindiği takside bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan Kara hayatını kaybederken, 6 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmanın ardından bindiği takside bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Mehmet Kara (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup arasında tartışma çıktı.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerindeki taksiye binen Kara, bu sırada gruptaki şüpheli ya da şüphelilerce bıçaklandı.
Aynı araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan 6 şüpheli gözaltına alındı.