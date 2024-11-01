Takside cinayet! 6 gözaltı var

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmanın ardından bindiği takside bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Mehmet Kara (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup arasında tartışma çıktı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerindeki taksiye binen Kara, bu sırada gruptaki şüpheli ya da şüphelilerce bıçaklandı.

Aynı araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan 6 şüpheli gözaltına alındı.