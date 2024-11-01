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        Haberler Dünya Harris'ten Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" ifadesine tepki | Dış Haberler

        Harris'ten Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" ifadesine tepki

        ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." ifadesine tepki gösterdi. Trump'ın ifadesini "saldırgan" bulduğunu söyleyen Harris, "Kadınların özgürlüğüne ya da kendi çıkarları için neyin en iyi olduğunu bilme ve buna göre karar verme zekasına saygı duymuyor. Ama biz kadınlara güveniyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:12
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        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
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        ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." ifadesini "saldırgan" bularak, buna tepki gösterdi.

        İFADELERİ SALDIRGAN OLARAK NİTELENDİRDİ

        Harris, Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki mitingde, Trump'ın Wisconsin eyaletinde düzenlediği mitingde kullandığı ifadeleri "saldırgan" olarak nitelendirdi.

        Harris, "Kadınların özgürlüğüne ya da kendi çıkarları için neyin en iyi olduğunu bilme ve buna göre karar verme zekasına saygı duymuyor. Ama biz kadınlara güveniyoruz." diye konuştu.

        Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay bölgesinde düzenlenen mitingde, Başkan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris yönetiminin ülkeye "suçlu göçmenler ithal ettiğini", bu kişilerin "kadınlara ve kızlara saldırdığını, tecavüz ettiğini ve öldürdüğünü" öne sürmüştü.

        Ekibinin kendisine "Kadınları koruyacağım." ifadesini kullanmasının uygunsuz olacağını söylediğini aktaran Trump, "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." demişti.

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        #Kamala Harris
        #Donald Trump
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