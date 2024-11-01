İspanya'da sel felaketi: Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi ve 1 yıllık yağışın 8 saatte etkili olduğunu bildirdi. Valensiya'da selin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi
İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.
Valensiya'da selin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi.
İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi.
Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Selden büyük ölçüde etkilenen Valensiya'nın güneyindeki Paiporta'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlara da yardım ve gıda paketleri dağıtımı sürdürülüyor.
Çok sayıda araç ve konut, zarar gördü.
Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.
Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid-Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.
"1 YILLIK YAĞIŞ 8 SAATTE DÜŞTÜ"
İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.
Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.