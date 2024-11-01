Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!

Burdur'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU DHA'da yer alan habere göre Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü, Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi.

CİNAYET ÖNCESİ SOSYAL MEDYADAN MESAJ Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser" yazılı paylaşımı dikkat çekti.