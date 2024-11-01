Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi (74), özel halk otobüsünün açık kapısından düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

AA'da yer alan habere göre özel halk otobüsünün sürücüsü Vedat K. (52) ise savcılıkça adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hatice Sabahi'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sürücü Vedat K. tekrar gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat K. ile 24 Nisan'da özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybeden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI, "ASLİ KUSURLU" DEDİ

Savcı ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilirkişi raporuna göre maktul Hatice Sabahi'nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Vedat K'nin asli kusurlu olduğunu bildirerek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

"ÜZERİNDEN GEÇMEDİM TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Vedat K, olay günü Hatice Sabahi'nin araca ön kapıdan bindiğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Otobüsün kapısı açıktı. Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ben ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesin istiyorum" dedi.

Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

4 YIL HAPİS VERİLDİ TAHLİYE OLDU

Mahkeme, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Vedat K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vererek, sanığın ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.