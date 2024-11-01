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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!

        Adana'da, hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından 74 yaşındaki, 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Vedat K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Şüpheli tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:09
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        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
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        Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi (74), özel halk otobüsünün açık kapısından düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

        SÜRÜCÜ DAHA SONRA TUTUKLANDI

        AA'da yer alan habere göre özel halk otobüsünün sürücüsü Vedat K. (52) ise savcılıkça adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hatice Sabahi'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sürücü Vedat K. tekrar gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat K. ile 24 Nisan'da özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybeden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ile taraf avukatları katıldı.

        SÜRÜCÜ SİGARA İÇİYORDU KAPI AÇIKTI

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiğini, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi'nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düşerek başını asfalta çarpıp hayatını kaybettiğini belirtti.

        SAVCI, "ASLİ KUSURLU" DEDİ

        Savcı ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilirkişi raporuna göre maktul Hatice Sabahi'nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Vedat K'nin asli kusurlu olduğunu bildirerek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        "ÜZERİNDEN GEÇMEDİM TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

        Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Vedat K, olay günü Hatice Sabahi'nin araca ön kapıdan bindiğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Otobüsün kapısı açıktı. Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ben ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesin istiyorum" dedi.

        Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

        4 YIL HAPİS VERİLDİ TAHLİYE OLDU

        Mahkeme, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Vedat K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vererek, sanığın ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

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