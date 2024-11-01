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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Kızı boşanma aşamasındaydı! Damadını öldürdü - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Kızı boşanma aşamasındaydı! Damadını öldürüp hayatına son verdi!

        İstanbul Bayrampaşa'da, 50 yaşındaki Ekrem Girgin, kızının boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki damadı Arbin Timur'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:58
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        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
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        İstanbul'da kan donduran olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi.

        DAMADI ÇALIŞMIYORDU İDDİASI

        Arbin Timur, 32 yaşındaydı.
        Arbin Timur, 32 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

        DAMADINI YANINA ALDI BİRLİKTE ÇALIŞTI

        Ekrem Girgin, kendi hayatına da son verdi.
        Ekrem Girgin, kendi hayatına da son verdi.

        Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        Bir süre sonra Baba Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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