Kızı boşanma aşamasındaydı! Damadını öldürüp hayatına son verdi!
İstanbul Bayrampaşa'da, 50 yaşındaki Ekrem Girgin, kızının boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki damadı Arbin Timur'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
İstanbul'da kan donduran olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi.
DAMADI ÇALIŞMIYORDU İDDİASIArbin Timur, 32 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.
DAMADINI YANINA ALDI BİRLİKTE ÇALIŞTIEkrem Girgin, kendi hayatına da son verdi.
Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı.
TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Bir süre sonra Baba Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.