Kızı boşanma aşamasındaydı! Damadını öldürüp hayatına son verdi! İstanbul Bayrampaşa'da, 50 yaşındaki Ekrem Girgin, kızının boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki damadı Arbin Timur'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:58 facebook

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