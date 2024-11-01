Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Paris'te
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte Paris'e gitti
SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, setten arta kalan zamanlarını sevgilisi Ata Ayyıldız ile geçiriyor.
Birlikteliklerini sosyal medyadan da gözler önüne seren Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, tatil yapmak için Paris'e gitti.
Çift, Tuileries Bahçesi'ne gitti. Ata Ayyıldız, sevgilisinin bu fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle yayımladı.