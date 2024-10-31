Bunun üzerine Bengü, temmuz ayında katıldığı bir programda; "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?" yanıtını vermişti.