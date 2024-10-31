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        Haberler Magazin Bengü ile Selim Selimoğlu boşandı! Ayrılık nedeni... - Magazin haberleri

        Bengü boşandı

        2018'de hayatlarını birleştiren şarkıcı Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, evliliklerini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:26
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        Geçtiğimiz yıl eylül ayında verdiği konserde "Ağla Kalbim" şarkısını binlerce kişiden duyan ve duygusal anlar yaşayan Bengü'nün evliliğiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı.

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        Selim Selimoğlu'nun eşini sosyal medyada takipten çıkarması, evliliklerinde sorun olduğu şeklindeki söylentileri güçlendirmişti.

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        Bunun üzerine Bengü, temmuz ayında katıldığı bir programda; "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?" yanıtını vermişti.

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        Ancak çift boşanma kararı aldı ve 6 yıllık evliliklerini noktaladı. İki çocuğun velayeti ise anne Bengü'ye verildi.

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        Çiftin, 2019'da kızları Zeynep, 2021'de de ikinci çocukları Selim dünyaya gelmişti.

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        Selim Selimoğlu, sosyal medyadaki son paylaşımı ailesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak yaptı. Selimoğlu, 4 Nisan'da eşi ve çocuklarıyla yer aldığı fotoğrafa; "Allah'ım bana anlayışlı bir eş, başını bana yaslamış bir kız evlat ve minik elleriyle elimi tutan bir erkek evlat nasip ettiğin için sana binlerce kez şükürler olsun" notunu düştü.

        #Selim Selimoğlu
        #bengü
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