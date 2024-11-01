Beşiktaş'ın duran top kabusu
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken duran toplardan yenilen goller bu sezon bu konuda yaşanan sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
Beşiktaş bu sezon duran toplarda büyük sıkıntı yaşıyor...
Sara'nın kullandığı serbest vuruşlarda önce Davinson Sanchez'e sonra da Victor Osimhen'e engel olamayan siyah-beyazlılar, bu sezon rakibin duran toplarında sorun yaşamayı sürdürdü.
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 18 gol yiyen siyah-beyazlılar, 7 golü duran toplardan yerken 2 golü ise penaltıdan kalesinde gördü.
Beşiktaş'ın yediği gollerin yüzde 39'u duran toplardan gelirken penaltılarla birlikte bu rakam yüzde 50'yi buldu.
Siyah-beyazlılar buna karşın duran toplardan hücumda beklediği verimi alamadı.
Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol atarken bunların sadece 2'si duran toplardan geldi.
Beşiktaş ayrıca penaltıdan ise 6 gol buldu.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibi, sezon başından bu yana duran toplarda yaşanan sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.