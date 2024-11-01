Beşiktaş'ın duran top kabusu!

Beşiktaş bu sezon duran toplarda büyük sıkıntı yaşıyor...

Sara'nın kullandığı serbest vuruşlarda önce Davinson Sanchez'e sonra da Victor Osimhen'e engel olamayan siyah-beyazlılar, bu sezon rakibin duran toplarında sorun yaşamayı sürdürdü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 18 gol yiyen siyah-beyazlılar, 7 golü duran toplardan yerken 2 golü ise penaltıdan kalesinde gördü.

Siyah-beyazlılar buna karşın duran toplardan hücumda beklediği verimi alamadı.

Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol atarken bunların sadece 2'si duran toplardan geldi.

Beşiktaş ayrıca penaltıdan ise 6 gol buldu.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibi, sezon başından bu yana duran toplarda yaşanan sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.