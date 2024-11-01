PFDK açıkladı:İki kulüp başkanı ve Sezgin Gülnar'a ceza!

PFDK, tartışmalarla geçen Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından verilen cezaları açıkladı.

Kurul, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'a basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı! Haberi Görüntüle

İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da! Haberi Görüntüle

İŞTE DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN CEZALAR:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM 9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın "üst sınırdan" tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca "üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak" 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

REKLAM ADANA DEMİRSPOR VE GAZİANTEP FK BAŞKANLARINA DA CEZA Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yasa dışı bahis reklamı sebebiyle kurula sevk edilen Adana Demirspor ve Gaziantep FK yöneticilerinin cezalarını açıkladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi BEDİRHAN DURAK'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."