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        Haberler Gündem 3. Sayfa Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!

        Ordu'da, okulun bahçesinde 7 yaşındaki Miray Arslan'a cip ile çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kaya, "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. Üzücü ve zor. 2 çocuğum ve öğrencilerim var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. İşte verilen ceza...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 07:33
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        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
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        Ordu'da kaza, 2 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki cip, Uyum Haftası için okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7) çarptı.

        MİRAY HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Banu Kaya hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün karar duruşması yapıldı. Banu Kaya SEGBİS aracılığıyla duruşma katılırken, Miray Arslan'ın annesi Eda ile babası Yakup Arslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "ÜZÜCÜ VE ZOR" DEDİ

        Savcı, Banu Kaya'nın tahliyesini isterken; müşteki avukatı, sanığın 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. Banu Kaya, "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. Üzücü ve zor. 2 çocuğum ve öğrencilerim var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        "ORTADA BİR CİNAYET VAR"

        Bunun üzerine baba Yakup Arslan, "Geçen duruşmada dalga geçer gibi gülüyordu. 3 duruşmadır susuyorum artık buramıza geldi. Ortada bir cinayet var. Bunların arkasında kimler var da bu şekilde rahat davranabiliyorlar" diyerek sanığa tepki gösterdi.

        "TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

        Banu Kaya da "Geçen duruşmada bahsedildiği gibi mimiklerimden nasıl böyle bir şey çıkarıldı; anlamıyorum. Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Hiçbir yere torpille gelmedim, helal kazandım. Üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        4 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS VERİLDİ

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Banu Kaya'yı 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

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        #miray arslan
        #Banu Kaya
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