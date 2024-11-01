ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçime 4 gün kaldı. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? Dünyanın dikkatle takip ettiği seçimde erken oy kullanma işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar ABD'de 60 milyona yakın kişi oy kullandı. CNN'in son anketine göre, seçimin galibini belirleyecek üç eyaletten ikisinde Harris az farkla önde
ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçime 4 gün kaldı. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için 60 milyona yakın seçmen erken oyunu kullandı.
244 milyon seçmenin oy kullanacağı ABD'de 60 milyona yakın kişi 2024 genel seçimleri için erken oy kullandı, bu da 2020 seçimlerindeki toplam oyların yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Pandemi dönemindeki 2020 seçimlerinde, 101 milyondan fazla seçmen tüm oyların yüzde 63'ü ile şimdiye kadarki en yüksek erken oy kullanma işlemi olmuştu.
KRİTİK ÜÇ EYALETTE DURUM NE?
SSRS tarafından yürütülen yeni CNN anketlerine göre, Harris, seçimin kazananı belirlemesi muhtemel üç eyaletten ikisinde Trump'a karşı az farkla önde.
Michigan'da Harris, olası seçmenler arasında yapılan ankete göre Harris, Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 43 oranında önde. Harris ayrıca salıncak eyaletlerden biri olan Wisconsin'de de yüzde 51'e yüzde 45 ile Trump'ın önünde.
Ancak seçim yarışının en önemli ve Beyaz Saray'ın kapısını açacağı düşünülen eyalet Pensilvanya'da durum başa baş. CNN'in son anketine göre, Pensilvanya'da her iki aday da yüzde 48 destek buluyor.
Trump, 2016 seçimlerinde bu eyaletleri kazanmıştı, ancak 2020 seçimlerinde bu eyaletlerde kazanan ABD Başkan Joe Biden olmuştu.
Bu üç eyalette yapılan genel sonuçlar, Harris'in Wisconsin'de Trump'ı yüzde 50'ye yüzde 44, Michigan'da yüzde 48'e yüzde 43 oranında geride bıraktığı ve Pensilvanya'da Harris ile Trump'ın yüzde 47'lik berabere kaldığını gösteriyor. Bu da CNN'in son anketiyle neredeyse aynı sonucu veriyor.
SON ANKETLERDE DURUM NE?
31 Ekim'de AtlasIntel'in 30-31 Ekim tarihli anketine göre, Trump ülke genelinde yüzde 50, Harris ise yüzde 48 desteğe sahip.
TIPP Insights'in 28-30 Ekim tarihli anketine göre ise Harris ve Trump tüzde 48'lik eşit desteğe sahip.
American Pulse Research & Polling'in 28-30 Ekim tarihinde yaptığı anket sonucuna göre ise Harris yüzde 49, Trump yüzde 47 oy oranına sahip.