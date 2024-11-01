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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

        Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 01:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 01:39
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        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
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        Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

        Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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