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        Haberler Spor Futbol Arda Güler için flaş iddia: Ayrılık fikrine eskisinden daha yakın! - Futbol Haberleri

        Arda Güler için flaş iddia: Ayrılık fikrine eskisinden daha yakın!

        Real Madrid'de oldukça az süre bulan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın ve yakın çevresinin ayrılık fikrine eskisinden daha yakın olduğunu belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:52
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        Real Madrid'de yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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        Milli yıldızın kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği belirtildi.

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        Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor.

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        Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü.

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        Arda Güler'in yeteneklerine inanan Real Madrid taraftarları da futbolcunun kiralanması gerektiğini düşünüyor.

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        Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesi durumunda Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniliyor.

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        Haberde Arda Güler ile ilgilenen birçok Avrupa ekibi olduğu da vurgulandı.

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        Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan Arda Güler toplamda 292 dakika süre bulabildi. Milli yıldız gol ya da asist katkısı sağlamayadı.

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