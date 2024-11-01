İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla yurda soktukları ilaçları el altından piyasaya sürerek halk sağlığını riske atan kişileri tespit etti.

DHA'daki habere göre yapılan çalışmaların ardından Esenler, Fatih ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ: 200 MİLYON LİRA

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Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 628 bin 469 adet tablet, flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.