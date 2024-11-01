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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!

        Iğdır'da, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" notu bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili tutuklu yargılandığı mahkemenin müebbet hapse çarptırdığı 41 yaşındaki Gökhan Argın'ın cezası, Yargıtay'da karara bağlandı. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Büşra İleri, "Adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz" dedi. İşte verilen karar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 08:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:03
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        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
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        Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül (18), 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        DHA'daki habere göre bu kapsamda, nakliye firması sahibi Gökhan Argın (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'İntihara teşvik' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

        SAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

        Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

        ŞÜPHELİ 8 GÜN SONRA TUTUKLANDI

        Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, Ağgül’ü ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Argın, olaydan 8 gün sonra tutuklandı.

        "ŞANTAJ VE KASTEN ÖLÜME SEBEP VERME"

        Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'Şantaj', 'Basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hakim karşısına çıktı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi. Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan'da 2’nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Iğdır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'İyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022’ye erteledi.

        AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

        Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Büşra İleri, Yargıtay'ın onama kararını açıkladı.
        Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Büşra İleri, Yargıtay'ın onama kararını açıkladı.

        Sanık Gökhan Argın, 3’üncü ve karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Argın'ın avukatları suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme başkanı, Gökhan Argın'dan son sözünün ne olduğunu sordu.

        MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Argın'ın savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı uyararak "Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?" dedi. Sanık bir şey söylemedi. Mahkeme başkanı, karar için duruşmaya ara verdi. Daha sonra mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi. Heyet Argın'ı, ‘Cebir ve tehdit ile intihara yönlendirme’den müebbet, ‘Kasten yaralama’dan 4 ay ve ‘Şantaj’ suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin TL cezaya mahkum etti.

        YARGITAY KARARINI IĞDIR BAROSU AÇIKLADI

        Yargıtay'ın Gökhan Argın'a verdiği cezayı onaması üzerine Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Büşra İleri, dün öğle vakti, Iğdır Barosu önünde basın açıklaması yaptı. Davanın 2021’den beri takipçisi olduklarını belirten İler, "Dosyada, kadın cinayetlerinde pek rastlamayacağımız bir şekilde cezasızlık politikası uygulanmamış ve Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmedilmişti.

        "YARGITAY ONADI, KARAR KESİNLEŞTİ"

        Sanık müdafilerince yapılan başvuru üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından dosya incelenmiş ve ilgili kararın onaylanmasıyla sanık hakkında verilen karar kesinleşmişti. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz. Yargı tarafından faillere caydırıcı cezaların verilmesi ve devletin kadın katliamlarına ilişkin önleyici tedbirler alması taleplerimizi yineleyerek, cezasızlık politikalarına karşı duracağımızı ve adaletin tecellisi adına mücadelemizin devam edeceğini bildiriyoruz” dedi.

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        #aleyna ağgül
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