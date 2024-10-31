Fenerbahçe'de Osayi-Samuel bilmecesi!
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor... Nijeryalı sağ bek ile yapılan ilk görüşmede taraflar anlaşma sağlayamasa da başarılı futbolcunun sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli camiayı umutlandırdı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, son dönemin en çok konuşulan konularından biri de Osayi-Samuel'in takımdaki geleceği...
TRT Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapılırken, taraflar henüz anlaşmaya varamadı.
Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.
Bu süreçteki en ciddi görüşme ise geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı.
Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.
Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtti.
Osayi-Samuel bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 resmi maça çıkarken, 1 asist yaptı.
2021 yılında İngiliz ekibi QPR'dan 508 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.