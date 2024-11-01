Polisin aradığı firari hükümlü kadın gizli bölmede yakalandı!
Kırıkkale'de, hırsızlık suçundan 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın hükümlü, sedirin altındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
BİRİ EVİN BALKONUNDA YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Çeşitli suçlardan 24 kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.A., evinin balkonunda yakalandı.
SEDİRİN GİZLİ BÖLMESİNDEN ÇIKTI
Diğer adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, evde sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.