Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma: 9 ilde yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı! - Gündem haberleri

Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma: 9 ilde yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı! - Gündem haberleri

Yasa dışı bahis soruşturmasında 34 kişi gözaltına alınırken bir diğer soruşturmada ise 25 kişi tutuklandı Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum, Giresun'da yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan 34 kişiden 30'u tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkacak. Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında ise 25 kişi tutuklandı

Habertürk Giriş: 31.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:01 facebook

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