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        Haberler Dünya İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı

        İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:05
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        İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısının 140'a yükseldiğini duyurdu.

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        Haberde, halen çok sayıda kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

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        Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

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        İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

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        Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

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        İspanya'da sel felaketi
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        #HABER
        #İspanya
        #Sel
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