Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet | Son dakika haberleri

        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet

        Muğla'da geçen yıl evinin balkonunda tüfekle öldürülen 41 yaşındaki Hasret Çakır'ın eski sevgilisi 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eski sevgilisi Hasret Çakır'ı (41), evinin balkonunda öldüren Murat Bozkurt (48), tutuklu yargılandığı duruşmada ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 29 Mayıs saat 22.30 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri duyan mahalle sakinleri, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı oturduğu tek katlı evin balkonunda kanlar içinde buldu.

        ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasret Çakır, Yangı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        REKLAM

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu tespit etti.

        AV TÜFEĞİ İLE YAKALANDI

        Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı belirlenen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat Bozkurt, hakim karşısına çıktı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI

        Bugün Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Hasret Çakır'ın yakınları ve avukatlar katılırken, Bozkurt da salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bozkurt’un ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Bozkurt’u kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler