Arjantin'de 161 milyon yıllık kurbağa yavrusu fosili keşfedildi

Arjantin ve Çin'den bilim insanları, Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde, Jura döneminden kalma 161 milyon yıllık dev kurbağa yavrusu fosili keşfetti.

Kumtaşına gömülü bulunan kalıntıların iyi korunduğunu söyleyen uzmanlar, iribaşın kafatası, omurgası, göz ve sinirler gibi bazı yumuşak dokularının bozulmadan kaldığını bildirdi.

Çalışmanın yazarlarından Maimonides Üniversitesi'nden Biyolog Mariana Chuliver, fosilin, kayıtlara geçen en eski kurbağa yavrusu fosili olduğunu ifade etti.

Chuliver, "Bu sadece bilinen en eski iribaş fosili değil, aynı zamanda en iyi şekilde korunmuş olanı. Bu da canlının beslenme ve yaşam tarzını anlamamızı sağlama açısından çok önemli" dedi.