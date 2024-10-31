Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!

Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVİL isimli, 104 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde, saat: 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 2 KİŞİ VEFAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" denildi.