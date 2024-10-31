MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı

ŞİFRELİ FOTOĞRAF KARTI

İstihbarat tarihi boyuna kullanılan yöntemlerden biri olan "filme alınmış döküman görüntüsünü gizleme metodu" MİT tarafından 1970'li yıllarda gizli haberleşmelerde kullanılmıştır. Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinler, bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde monte edilir ve şifre ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale gelir.