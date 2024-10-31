Son dakika Senegal Cumhurbaşkanı Diomaye Diakhar Faye Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi Ankara'da törenle karşıladı. Erdoğan ve Faye'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’yi Ankara'da törenle karşıladı.
Erdoğan ve Faye'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Erdoğan'ın karşılaması öncesinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Fay, başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.