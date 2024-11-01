İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Savaştepe kesiminde ilerleyen TIR'dan yola 3 tomruk düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobilin düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın TIR'dan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki TIR'dan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.
5 ARAÇ, DÜŞEN TOMRUKLARA ÇARPTI
Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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