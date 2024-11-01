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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Savaştepe kesiminde ilerleyen TIR'dan yola 3 tomruk düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobilin düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 00:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:35
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın TIR'dan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki TIR'dan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

        5 ARAÇ, DÜŞEN TOMRUKLARA ÇARPTI

        Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #İstanbul-İzmir Otoyolu
        #Balıkesir
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