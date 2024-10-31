Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
Sezon başında Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, büyük beklentilerle gittiği İtalya'da kendini kanıtlayamadı. Çizme basını, 25 yaşındaki oyuncunun performansını mercek altına aldı ve Atalanta'nın Zaniolo ile yola devam etmemesi halinde alternatifini duyurdu.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 6.4 milyon Euro kiralama bedeliyle Atalanta'ya gönderdi.
"TARTIŞILMAZ BİR YETENEK AMA..."
İtalyan basını, 25 yaşındaki futbolcunun tartışılmaz bir yetenek ve büyük beklentilerle gelmesine rağmen kendini henüz kanıtlayamadığını yazdı.
Tutto Atalanta'nın haberine göre; Zaniolo hala adaptasyon aşamasında ve teknik direktör Gian Piero Gasperini onun arkasında duruyor.
"KIVILCIMI KENDİ İÇİNDE"
66 yaşındaki çalıştırıcı, birkaç kez onu cesaretlendirerek takımın temel taşı olması için kıvılcımı kendisinin bulmasını gerektiğini dile getirdi.
Şu ana kadar bekleneni veremeyen Zaniolo için sürenin azaldığı ve kısa zaman içerisinde kendisini kanıtlaması gerektiği yazıldı.
B PLANI MALDINI Mİ?
Atalanta'nın kesin olarak ona yatırım yapıp yapmayacağının şu anda kesin olmadığı belirtilirken; sezon sonunda Monza forması giyen Daniel Maldini'nin iyi bir alternatif olabileceği aktarıldı.
23 yaşındaki futbolcunun, Zaniolo'ya göre daha ucuz ve gelişime açık olduğu kaydedildi.
"SOMUT CEVAP VERMESİ GEREK"
Önümüzdeki ayların Zaniolo için kritik öneme sahip olduğu ve tekniğinden şüphenin olmamasına rağmen sahada somut cevap vermesi gerektiği ifade edildi.
Haberin detaylarında Zaniolo'nun şarta bağlı opsiyonunun olduğu ve belirli hedefler doğrultusunda bunun devreye gireceği, toplam bedelin ise 20 milyon Euro'ya kadar ulaşabileceği yer aldı.
25 yaşındaki İtalyan yıldız, Atalanta'da 9 maçta 189 dakika süre alabildi ve 1 asistlik katkı sağladı.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı ifade şu şekildeydi:
Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.