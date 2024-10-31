ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği: Trump, Biden ve Harris ile karşı karşıya

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde belirleyici olan salıncak eyaletlerden Wisconsin'de desteklerini artırmak için seçim kampanyası düzenledi.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris, ABD Başkanlık Seçimleri kampanyasında son haftasına girilirken, birbirlerini derin bir şekilde kutuplaşmış ulusun anlaşmazlıklarını daha da derinleştirmekle suçluyor.

Trump: ABD'lilere çöp diyemezsin / Biden: Espri sahibine dedim

Seçimlere 5 gün kala süren tartışma ise, 'çöp' polemiği.

Komedyen Tony Hinchcliffe, Trump'ın mitinginde, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklinde şaka yapmıştı.

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Biden da katıldığı bir etkinlikte, Hinchcliffe'in şakasını eleştirerek "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuşmuştu.

Turuncu bir işçi yeleği giyerek bir çöp kamyonunun içinde oturararak soruları yanıtlayan Trump, Biden'ın 'kendinden utanması gerektiğini' ve Harris'in suçlu olduğunu söyledi. Trump, destekçilerinin 'çöp olmadığını' ifade etti.

Green Bay'deki konuşmasında Trump, Biden'ın gafına "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamak zorundayım." şeklinde cevap verdi.

Trump, "Bu hafta, Kamala siyasi rakiplerini tarihteki en kötü katliamları yapanlarla karşılaştırdı ve şimdi, dün gece kampanyasında konuşan sahtekar Joe Biden nihayet kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi. Onlara çöp dedi." diye konuştu. Trump, "Ben Porto Riko'yu seviyorum, Porto Riko da beni seviyor" diye ekledi.

Biden ve Harris'in ABD'ye çöp gibi davrandığını söyleyen Trump, kendi destekçilerinin "çok daha kaliteli" olduğunu iddia ederek "Amerikan halkından nefret ediyorsanız Başkan olamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.