Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yıllık Programı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programda, otomotiv sektörüne özel bir parantez açıldı.

Programda, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin

gerçekleştirilmesinin, katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün

uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesinin temel amaç olduğu aktarıldı.

Buna göre, 2025 yılında Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası çalışmasının tüm araç grupları ve gelişmeler doğrultusunda güncelleneceği açıklandı. REKLAM Bu kapsamda, otonom veya bağlantılı araçların merkezi istasyonlar ve birbirileri ile güvenli haberleşmesi için uygun protokoller belirlenecek ve gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek. Mevcut projeler kapsamında hâlihazırda gerçekleştirilen otonom/bağlantılı araçların sensör ve aktüatör bilgileri standart altyapıdan elde edilerek değerlendirme çalışmaları yapılacak.

HİDROJEN TEKNOLOJİSİNE YATIRIM PLANI Programda, hidrojen yakıt hücresi ve bileşenleri ile hidrojen temelli motorlara yönelik yatırım ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı da belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK ve ilgili özel sektör kuruluşları tarafından yürütülecek çalışmalar ise şu şekilde açıklandı; - Yakıt pilli ağır ticari araç platformu için tahrik sistemi ana bileşenlerinin (PEM yakıt pili sistemi, basınçlı kompozit tanklar, batarya grubu, elektrik motoru, hidrojen dolum hattı) entegre sistem modeli geliştirilerek farklı rota ve çalışma algoritması optimizasyonları gerçekleştirilecek.

- Yakıt pili modül (100 kW) geliştirme ve testlerine yönelik sistemlerinin kurulumu tamamlanarak laboratuvar tam kapasite faal hale getirilecek. - Ağır ticari araçlarda kullanıma yönelik yakıt hücresi sistemi ve hidrojen yakıtlı motor teknolojileri araştırılacak ve ihtiyaca göre geliştirme çalışmaları desteklenecek. - Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi kapsamında çalışmalara devam edilecek. - Hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik üç Ar-Ge projesi başlatılacak.

REKLAM ŞARJ ALTYAPISI İÇİN YOL HARİTASI Ayrıca, tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulumu için yol haritasının belirlenmesi ve devlet yardımlarının oluşturulması da Cumhurbaşkanlığı 2025 Yıllık Programı'nda açıklanan hedefler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yeni nesil akıllı, entegre ve yüksek hızlı şarj teknolojileri kapsamında sunulan projelerden destek kriterlerini sağlayanlara ek puan verilerek bu projeler öncelikli olarak destekleneceği belirtildi. Şarj teknolojileri konusunda üniversite-üniversite ve üniversite-sanayi işbirliği içeren projelerden destek kriterlerini sağlayanlara ek puan verilerek bu projeler öncelikli