Şeker mi şaka mı? Geçmişten günümüze Cadılar Bayramı! Neden kutlanıyor, kökeni ne?
Cadılar Bayramı, her yıl olduğu gibi 2024'te de 31 Ekim'de korku dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Antik Kelt festivallerinden köken alan bu bayram, günümüzde eğlenceli kostümler, şeker mi şaka mı turları ve batıl inançlarla dolu bir kutlama haline geldi. Peki, Cadılar Bayramı'nın arkasındaki gizemli tarih nedir?
Tarihi 2.000 yıl öncesine dayanan Cadılar Bayramı, sadece korkutucu kostümlerden ibaret değil. Köklerini Keltlerin Samhain festivalinden alan bu gelenek, zaman içinde değişerek bugünkü modern kutlamalara dönüştü. Cadılar Bayramı’nın bu büyülü geçmişine yakından bakalım. İşte detaylar!
CADILAR BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Cadılar Bayramı 2024, her yıl olduğu gibi 31 Ekim'de kutlanacak ve bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Korku ve eğlence dolu bu özel gün, özellikle sonbaharın sonuna doğru düzenlenen etkinlikler ve kostümlü partilerle kutlanacak.
CADILAR BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ
Cadılar Bayramı'nın kökeni, 2.000 yıl öncesine dayanan antik Kelt festivali Samhain’e dayanır. Samhain, Keltler için hasat sezonunun bitişini ve karanlık, soğuk kış mevsiminin başlangıcını işaret ediyordu.
Keltler, bu geçiş döneminde ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanıyorlardı. Bu nedenle, rahipler gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmak için bu geceyi önemli bir fırsat olarak görürdü. Büyük ateşler yakılır, Kelt tanrılarına kurbanlar sunulur ve insanlar hayvan derilerinden yapılmış kostümler giyerdi.
M.S. 43'te Roma İmparatorluğu Kelt topraklarını fethettikten sonra, Samhain'e Roma'nın ölüleri anma günü olan Feralia ve meyve tanrıçası Pomona'nın onurlandırıldığı festival eklendi. Pomona'nın sembolü olan elma, günümüzde hala Cadılar Bayramı geleneklerinden biri olan “elma yakalama” oyununa ilham vermiştir.
TÜM AZİZLER GÜNÜ VE TÜM RUHLAR GÜNÜ
Papa Boniface IV, M.S. 609 yılında 13 Mayıs’ta tüm Hristiyan şehitlerini onurlandırmak için Tüm Şehitler Günü'nü başlattı. Ancak Papa 3. Gregory bu kutlamayı 1 Kasım’a taşıyarak tüm azizleri kapsayacak şekilde genişletti.
Tüm Azizler Günü ve onu izleyen 2 Kasım'daki Tüm Ruhlar Günü, Hristiyanlıkla Kelt geleneklerinin kaynaştığı yeni bir bayram haline geldi. Samhain'in yerini alan bu günler, büyük şenlik ateşleri, geçit törenleri ve azizler, melekler ve şeytanlar gibi kostümlerle kutlanıyordu.
Cadılar Bayramı, 31 Ekim akşamı, Tüm Azizler Günü'nden bir gün önce kutlanan "All Hallows Eve" olarak adlandırıldı ve zamanla "Halloween" adını aldı.
CADILAR BAYRAMI AMERİKA'DA NASIL YAYILDI?
Amerika’da Cadılar Bayramı kutlamaları, koloni döneminde özellikle Maryland ve güney bölgelerinde görülmeye başladı. Avrupa kökenli göçmenler, beraberlerinde getirdikleri gelenekleri Amerikan yerlilerinin inançlarıyla harmanladı.
Bu birleşim sonucunda ilk "Cadılar Bayramı oyun partileri" ortaya çıktı; insanlar hasat kutlamaları yapar, hayalet hikayeleri anlatır ve birbirlerinin falına bakarlardı.
İrlanda Patates Kıtlığı sonrası Amerika'ya göç eden İrlandalılar, Samhain geleneklerini canlandırarak Cadılar Bayramı’nın ülke genelinde yayılmasını sağladılar. 19. yüzyılın sonlarına doğru, bayram daha toplumsal bir etkinlik haline gelirken, çocuklar için düzenlenen kostümlü partiler popülerleşti.
ŞEKER Mİ ŞAKA MI GELENEĞİ
Amerikalılar, Cadılar Bayramı’nda ev ev dolaşıp şeker veya yiyecek isteme geleneğini, Avrupa'dan aldılar. Zamanla bu gelenek, “şeker mi şaka mı” etkinliğine dönüştü.
Gençler, hileler yaparak ya da evlerde küçük oyunlar oynayarak eğlenirlerdi. 20. yüzyılda, bu gelenek özellikle çocuklara yönelik bir etkinlik haline geldi ve bugünkü modern Cadılar Bayramı kutlamalarının temel unsurlarından biri oldu.
CADILAR BAYRAMI PARTİLERİ VE FİLMLERİ
1920'ler ve 30'larda Cadılar Bayramı, kasaba çapında partiler ve geçit törenleriyle kutlanan toplumsal bir bayrama dönüştü. 1950’lere gelindiğinde, vandalizmi engellemek amacıyla kutlamalar daha kontrollü bir yapıya büründü
Cadılar Bayramı, aynı zamanda korku filmi endüstrisinin de ilham kaynağı oldu. 1978’de John Carpenter’ın "Halloween" filmi, Michael Myers karakteriyle ünlü korku serisinin başlangıcıydı.