12 yerinden yaralandı! Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor A.A.A., bir hastanın annesi olan F.E.S. tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darp edildi. Doktorun odasına girip kapıyı kilitleyen ve 12 yerinden yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul'da, kadın bir doktor odasında, hasta yakını tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darp edildi.
DOKTORLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ
AA'da yer alan habere göre Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde, anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.
DOKTORUN ODASINA GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ
Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.
MAKAS VE SU ISITICISIYLA DÖVDÜ
Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darp etti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.
DOKTOR 12 YERİNDEN YARALANDI
"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı. Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.
ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
Doktorun darp edilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI: TUTUKLANDI
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" denildi.