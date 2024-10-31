Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Tamamen turistik amaçlı yurt dışına çıkan kişi sayısındaki artış ise yüzde 30.8'i buldu. Buna karşılık yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının toplam harcamaları söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5'lik düşüşle 1.9 milyar doların altına düştü. Böylece yurt dışında kişi başı yapılan harcama da 811 dolardan 570 dolara geriledi. Bu gerilemede ortalama geceleme sayısının 7.9 ile dip yapması etkili oldu
Bugün TÜİK tarafından açıklanan 3. çeyrek turizm verileri; artan sayıda Türk vatandaşının yurt dışına seyahat ettiğini gösterirken, bu seyahatlerin daha düşük bütçelerle gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Temmuz-Eylül döneminde yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolara geriledi. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2024:.png
Turizm giderleri sert düşerken bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu.
Geçen yılın 3. çeyreğinde 811 dolar olan kişi başı harcama miktarı ise bu yıl yüzde 29.7'lik düşüşle 570 dolara geriledi.
ORTALAMA GEDCELEME SAYISI TARİHİ DİPTE
Bu gerilemede aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yurt dışı seyahatlerinin giderek kısalması etkili oldu. 3. çeyrekte Türk vatandaşlarının yurt dışında ortalama geceleme sayısı 7.9 ile 2012'ye kadar giden veri setinin en düşük seviyesine geriledi.
NEDEN YURT DIŞINA ÇIKIYORUZ?
TÜİK verilerine göre 2024 yılı 3. çeyrekte yurt dışına çıkanların 1 milyon 863 bini 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' ya da diğer bir deyişle turistik amaçlı olarak seyahatlerini gerçekleştirdi. Bunu 710 bin 531 kişiyle akraba ve arkadaş ziyareti takip etti.
Turistik ziyaret için yurt dışına çıkanların sayısı yıllık yüzde 30.8 artarken, akraba/arkadaş ziyareti amacıyla çıkanların sayısı daha kısıtlı bir şekilde yüzde 7.5 yükseldi.
Dolayısıyla yurt dışına çıkan vatandaş sayısındaki artışın büyük bir kısmı tamamen turistik amaçlı başka ülkeleri ziyaret edenlerden geldi.