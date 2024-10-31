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        Haberler Ekonomi Turizm Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü - Turizm Haberleri

        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü

        Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Tamamen turistik amaçlı yurt dışına çıkan kişi sayısındaki artış ise yüzde 30.8'i buldu. Buna karşılık yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının toplam harcamaları söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5'lik düşüşle 1.9 milyar doların altına düştü. Böylece yurt dışında kişi başı yapılan harcama da 811 dolardan 570 dolara geriledi. Bu gerilemede ortalama geceleme sayısının 7.9 ile dip yapması etkili oldu

        Giriş: 31.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:54
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        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
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        Bugün TÜİK tarafından açıklanan 3. çeyrek turizm verileri; artan sayıda Türk vatandaşının yurt dışına seyahat ettiğini gösterirken, bu seyahatlerin daha düşük bütçelerle gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

        Temmuz-Eylül döneminde yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolara geriledi. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2024:

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        Turizm giderleri sert düşerken bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu.

        Geçen yılın 3. çeyreğinde 811 dolar olan kişi başı harcama miktarı ise bu yıl yüzde 29.7'lik düşüşle 570 dolara geriledi.

        ORTALAMA GEDCELEME SAYISI TARİHİ DİPTE

        Bu gerilemede aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yurt dışı seyahatlerinin giderek kısalması etkili oldu. 3. çeyrekte Türk vatandaşlarının yurt dışında ortalama geceleme sayısı 7.9 ile 2012'ye kadar giden veri setinin en düşük seviyesine geriledi.

        Yıl Çeyrek Kişi Sayısı (Türkiye'de ikamet eden) Ortalama Geceleme Sayısı
        2012 Yıllık 5 802 950 12,5
        I 1 263 166 11,9
        II 1 687 811 11,5
        III 1 379 205 13,2
        IV 1 472 767 13,4
        2013 Yıllık 7 525 870 14,4
        I 1 659 631 14,0
        II 1 835 515 15,6
        III 2 067 830 14,1
        IV 1 962 893 14,0
        2014 Yıllık 7 982 264 14,1
        I 1 728 284 14,4
        II 2 042 086 16,2
        III 2 283 278 15,1
        IV 1 928 616 10,6
        2015 Yıllık 8 750 852 13,1
        I 1 865 059 13,6
        II 2 462 510 15,6
        III 2 571 810 12,8
        IV 1 851 472 9,6
        2016 Yıllık 7 891 909 11,8
        I 1 825 187 11,7
        II 2 035 818 11,7
        III 2 234 774 12,6
        IV 1 796 130 10,9
        2017 Yıllık 8 886 917 10,5
        I 1 897 554 11,5
        II 2 294 588 10,2
        III 2 514 317 9,6
        IV 2 180 457 11,0
        2018 Yıllık 8 389 215 10,5
        I 2 070 534 11,4
        II 2 199 841 10,9
        III 2 265 796 10,6
        IV 1 853 045 8,9
        2019 Yıllık 9 653 380 9,7
        I 2 017 916 10,4
        II 2 447 536 9,5
        III 2 949 118 9,7
        IV 2 238 810 9,3
        2020 Yıllık 2 242 864 13,6
        I 1 743 660 10,1
        II - -
        III 203 223 21,3
        IV 295 981 29,0
        2021 Yıllık 2 738 340 22,7
        I 281 322 25,8
        II 395 189 24,8
        III 873 027 25,1
        IV 1 188 803 19,4
        2022 Yıllık 7 266 773 15,0
        I 1 039 666 18,9
        II 1 666 135 20,2
        III 2 072 116 13,0
        IV 2 488 855 11,5
        2023 Yıllık 11 067 359 13,3
        I 2 069 229 17,4
        II 2 877 450 15,1
        III 2 978 418 12,3
        IV 3 142 263 9,8
        2024 Yıllık - -
        I 2 449 225 12,9
        II 2 963 788 9,3
        III 3 286 105 7,9

        NEDEN YURT DIŞINA ÇIKIYORUZ?

        TÜİK verilerine göre 2024 yılı 3. çeyrekte yurt dışına çıkanların 1 milyon 863 bini 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' ya da diğer bir deyişle turistik amaçlı olarak seyahatlerini gerçekleştirdi. Bunu 710 bin 531 kişiyle akraba ve arkadaş ziyareti takip etti.

        Turistik ziyaret için yurt dışına çıkanların sayısı yıllık yüzde 30.8 artarken, akraba/arkadaş ziyareti amacıyla çıkanların sayısı daha kısıtlı bir şekilde yüzde 7.5 yükseldi.

        Dolayısıyla yurt dışına çıkan vatandaş sayısındaki artışın büyük bir kısmı tamamen turistik amaçlı başka ülkeleri ziyaret edenlerden geldi.

        Yıl Çeyrek Toplam Total Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler Akraba ve arkadaş ziyareti Eğitim, staj (1 yıldan az) Sağlık ve tıbbi nedenler (1 yıldan az) Dini / Hac Alışveriş İş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) Diğer
        2022 Yıllık 7 266 772 2 682 652 1 780 828 139 412 11 255 117 715 325 669 1 740 173 469 068
        I 1 039 666 280 134 259 813 29 016 3 251 229 38 285 307 075 121 863
        II 1 666 135 530 896 406 652 36 041 2 709 6 203 56 571 479 165 147 898
        III 2 072 117 998 549 522 858 50 270 3 552 38 301 81 037 315 640 61 910
        IV 2 488 854 873 073 591 505 24 085 1 743 72 983 149 775 638 293 137 397
        2023 Yıllık 11 067 358 4 380 298 2 411 684 187 791 13 286 480 969 455 599 2 617 615 520 116
        I 2 069 229 593 878 485 584 43 753 2 920 184 915 65 664 541 908 150 607
        II 2 877 451 1 069 142 605 202 64 871 4 247 51 107 114 111 805 012 163 759
        III 2 978 418 1 424 266 660 768 38 347 4 231 118 255 86 107 529 424 117 020
        IV 3 142 262 1 293 012 660 131 40 820 1 889 126 693 189 717 741 271 88 729
        2024 Yıllık - - - - - - - - -
        I 2 449 225 856 361 499 138 47 304 3 121 245 251 45 546 570 738 181 765
        II 2 963 789 1 398 841 677 158 32 015 5 015 82 917 90 237 540 483 137 123
        III 3 286 105 1 863 953 710 531 12 682 3 963 48 933 115 483 424 870 105 689
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