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        Haberler Magazin Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakımdan çıkarıldı - Magazin haberleri

        Nuri Alço yoğun bakımdan çıkarıldı

        Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat olan Nuri Alço, hayati tehlikeyi atlattı. Alço, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:42
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        Nisanda geçirdiği beyin kanamasının ardından kalbinde de sorun olduğu anlaşılan, bu nedenle kalp pili takılan Nuri Alço, bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyor.

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        Geçtiğimiz günlerde karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye giden Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edilmişti.

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        Rahatsızlığının ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, ameliyat edilmiş, ardından da yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; kalp pili takılı olması ve önceden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Nuri Alço'nun ameliyatının hayati tehlike içerdiği, oldukça riskli olduğu öğrenildi.

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        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞME

        Nuri Alço, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı. Ünlü oyuncu, birkaç gün içinde taburcu olacak.

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        Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı.

        #Nuri Alço
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