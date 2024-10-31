Nuri Alço yoğun bakımdan çıkarıldı
Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat olan Nuri Alço, hayati tehlikeyi atlattı. Alço, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı
Nisanda geçirdiği beyin kanamasının ardından kalbinde de sorun olduğu anlaşılan, bu nedenle kalp pili takılan Nuri Alço, bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyor.
Geçtiğimiz günlerde karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye giden Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edilmişti.
Rahatsızlığının ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, ameliyat edilmiş, ardından da yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; kalp pili takılı olması ve önceden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Nuri Alço'nun ameliyatının hayati tehlike içerdiği, oldukça riskli olduğu öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞME
Nuri Alço, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı. Ünlü oyuncu, birkaç gün içinde taburcu olacak.
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı.