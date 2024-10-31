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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil

        Adalet Bakanı Tunç: Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:43
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        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
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        Adalet Bakanı Tunç, X hesabından gündeme dair bir değerlendirmede bulundu:

        "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. "

        "Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

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