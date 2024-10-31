Serenay Sarıkaya'dan "Ayrılmadık" mesajı
Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile ayrıldıkları yönündeki söylentilere bir dizi fotoğrafla cevap verdi
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, yaz aylarında sık sık bir arada görüntüleniyordu.
Yaz aylarının bitmesinden sonra Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, bir arada görüntülenmedi.
Bu durum, doğal olarak küstükleri, ayrıldıkları yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu.
Bu düşünce bir hayli fazlalaşınca Serenay Sarıkaya, bir açıklama yapma gereği duydu. O açıklamayı da kendi tarzında yaptı.
Serenay Sarıkaya; "Benim elli tonum" başlığıyla yayınladığı bir dizi fotoğrafta Mert Demir ile birlikte olanlara da yer vererek; "Ayrılmadık, mutluyuz" mesajı verdi.