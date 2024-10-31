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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan "Ayrılmadık" mesajı - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'dan "Ayrılmadık" mesajı

        Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile ayrıldıkları yönündeki söylentilere bir dizi fotoğrafla cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 20:50 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:50
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        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, yaz aylarında sık sık bir arada görüntüleniyordu.

        Yaz aylarının bitmesinden sonra Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, bir arada görüntülenmedi.

        Bu durum, doğal olarak küstükleri, ayrıldıkları yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu.

        Bu düşünce bir hayli fazlalaşınca Serenay Sarıkaya, bir açıklama yapma gereği duydu. O açıklamayı da kendi tarzında yaptı.

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        Serenay Sarıkaya; "Benim elli tonum" başlığıyla yayınladığı bir dizi fotoğrafta Mert Demir ile birlikte olanlara da yer vererek; "Ayrılmadık, mutluyuz" mesajı verdi.

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        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
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