1 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 1 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilirCHP lideri Özgür Özel: Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir

* Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan 'vergi yüzsüzleri'ni açıkladı

* ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?

* PFDK açıkladı: Adana Demirspor, Gaziantep FK başkanlarına ve Sezgin Gülnar'a ceza

*İsveçli rekortmen atlet Armand Duplantis, Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadığını, nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafta gözler önüne serdi

* MEB, 6. ve 10. sınıf ortak sınav soruları ve cevaplarını yayınlandı