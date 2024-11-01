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        Anasayfa Video 1 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2024 - 17:28 Güncelleme: 01 Kasım 2024 - 17:38

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 1 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilirCHP lideri Özgür Özel: Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir

        * Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan 'vergi yüzsüzleri'ni açıkladı

        * ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?

        * PFDK açıkladı: Adana Demirspor, Gaziantep FK başkanlarına ve Sezgin Gülnar'a ceza

        *İsveçli rekortmen atlet Armand Duplantis, Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadığını, nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafta gözler önüne serdi

        * MEB, 6. ve 10. sınıf ortak sınav soruları ve cevaplarını yayınlandı

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