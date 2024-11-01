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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:04
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        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
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        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklamalar...

        Title

        Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        İkinci çeyrek sonunda üçüncü çeyrekle ilgili tahminlerde bulunmuştum. Tahminler beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Son çeyrek de çok iyi geçecek gibi gözüküyor, hatta biraz daha hedefi geçecek gibi gözüküyor. 2018'de yeni bir stratejiye geçtik. Bazı değişikliklere, yeni uygulamalara geçtik. Eskiden nicelik önemliydi ama yanında nitelik de önemli dedik. Hem ziyaretçi sayılar hem de geliri de hedefleyeceğiz dedik. Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte krizler oluyordu, günümüzde de oluyor. Gelecekte de maalesef benzer krizlerle karşı karşıya kalacağız. Sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getirmemiz lazım dedik.

        "ÇOK YOĞUN TANITIM YAPIYORUZ"

        İki önemli kriter var. Sahip olduğunuz ürünü çok doğru ve yoğun tanıtımı. Ziyaretçi hedeflediğiniz destinasyonları tüm dünyaya yaymanız lazım. İkincisi ürün çeşitliliği. Eskiden sadece deniz, kum ve güneşle çıkıyoruz. Şimdi sitede 60'dan fazla ürün görüyorsunuz, istesek 100'e kadar çıkarabiliriz. Bunların markalaşması gerekiyor. Kovid krizinden en az etkilenen ve kovid sonrası en hızlı çıkış yapan ülke Türkiye. Tanıtım stratejisini değiştirdik. Çok yoğun tanıtım yapıyoruz tüm dünyaya yayarak. Bizim bir stratejimiz var. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu Türk Hava Yolları. Kırmızı bayrağın uçtuğu her yere destinasyon dedik. Bütün ürünlerimizi piyasaya süreceğiz dedik.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #kültür yolu projesi
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