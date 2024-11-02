Cemaatin oturağı tarihi eser çıktı!

Taşın önemini ve keşif sürecini anlatan Doç. Dr. Evcim, "Bölgedeki vatandaşların ilgisi bu önemli buluşun yapılmasına katkı sağladı. Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Aydın Bal, bu tarihi taşın varlığını bizlere ihbar etti. Fatsa Belediyesi Kültür Müdürü Cevat Erbil ile bölgeye gidip ilk incelemelerimizi yaptık. İlk tespitimize göre taşın, Roma dönemine ait bir mil taşı olduğunu düşündük. Yazıtın okunabilmesi için Marmara Üniversitesi’nden epigrafi ve dil bilim uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk’e ulaştık. Kendisi, görüntüleri inceledikten sonra taşın MS 239 yılına ait olduğunu ve Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından bir onurlandırma yazısıyla dikildiğini belirtti” dedi.