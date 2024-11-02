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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 genç öldü | Son dakika haberleri

        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!

        Erzurum'da, 30 yaşındaki Muhammet Yıldırım'ın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle önce refüje çarptı daha sonra hastane bahçesine düşerek alev aldı. Kazada sürücü Yıldırım ve araçta bulunan akrabaları aynı yaştaki Selim Kılıç ile 22 yaşındaki Muhammet Ayyıldız hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 07:52 Güncelleme: 02.11.2024 - 07:52
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        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
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        Erzurum'da kaza, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Yıldırım (30), idaresindeki otomobil ile Çat yolundan Havuzbaşı istikametine ilerlerken kavşakta bir aracı solladı.

        HASTANENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı sonra da yolun karşısında bulunan Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine düştü.

        ARACIN MOTORU ALEV ALDI

        Muhammet Yıldırım'ın ise 3 ay önce evlendiği öğrenildi.
        Muhammet Yıldırım'ın ise 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

        Çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Kazada sürücü Muhammet Yıldırım ve beraberinde bulunan Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Selim Kılıç, 30 yaşındaydı.
        Selim Kılıç, 30 yaşındaydı.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobilden olarak çıkarılan sürücü Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Selim Kılıç ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

        Muhammet Ayyıldız'ın ailesinin tek erkek çocuğuydu.
        Muhammet Ayyıldız'ın ailesinin tek erkek çocuğuydu.

        Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda, Selim Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Tabutları taşıyan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Muhammet Ayyıldız'ın ailesinin tek erkek çocuğu olduğu, Muhammet Yıldırım'ın ise 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin akraba olduğu ve cenazelerinin bugün Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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        #Erzurum
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