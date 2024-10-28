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        Haberler Ekonomi Sigorta Yenidoğan olayı sağlık sigortası primlerini artırabilir - Sigorta Haberleri

        Yenidoğan olayı sağlık sigortası primlerini artırabilir

        AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, Yenidoğan çetesi olayının sağlık sigortası fiyatlarını artırabileceği uyarısı yaptı. Büyükçelebi, vatandaşın bu olay nedeniyle maliyeti ucuz hastaneleri tercih etmeme durumunun artması halinde sigorta şirketlerinin pahalı hastanelere mecbur kalabileceğini ve bu durumun sigortacıların hastane ödemelerini artırıp maliyetini yükseltebileceğini ve bunun da primlere yansıyabileceğini söyledi. AcnTürk Genel Müdürü Ali Murat Dişçi ise son 1 yılda artan maliyetler nedeniyle 1 milyon aracın trafik sigortasından 3.5 milyon aracın da kasko yaptırmaktan vazgeçtiğini kaydetti

        Giriş: 28.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:00
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        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
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        Acente toplantısı için Bodrum'da bulunan AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi ve şirketin Genel Müdürü Ali Murat Dişçi, gazetecilerle bir araya geldikleri basın toplantısında Yenidoğan çetesi olayının sağlık sigortası primlerini artırabileceği uyarısında bulundu. Büyükçelebi, vatandaşın bu olay nedeniyle maliyeti ucuz hastaneleri tercih etmeme durumunun artması halinde sigorta şirketlerinin pahalı hastanelere mecbur kalabileceğini ve bu durumun sigortacıların hastane ödemelerini artırıp maliyetini yükseltebileceğini ve bunun da primlere yansıyabileceğini söyledi.

        ŞİRKET HAKKINDA DEDİKODULAR TATSIZ HAL ALDI

        Henüz 2 yıllık bir şirket olmalarına rağmen kasko sigortasında pazar paylarını yüzde 2.60'a çıkardıklarını anlatan Büyükçelebi, kendilerinin çalışmayı reddettikleri bazı acentelerin şirket hakkında dedikodu ürettiğini ve bu durumun artık tatsız bir hal aldığını belirterek, "Özellikle Melce ve Gri Sigorta battıktan sonra sıra bunlara gelecek şeklinde dedikodu yapıyorlar. Sosyal ağlarda paylaşım yapıyorlar. Bunlar hakkında hukuki süreç de başlattık. Bu dedikodular nedeniyle ilk aylarda yaklaşık 2,5 milyar liralık prim kaybımız da oldu. Sonra durum düzeldi. 2023'te 2,6 milyar lira ciroya karşı 200 milyon lira kar ettik. 2024'ün ilk üç çeyreğinde de karlıyız. Sermaye artırımı da yaptık. Büyük şirketlerin hatta yabancı global şirketlerin bile sermaye koymaya yanaşmadığı bir dönemde sermayemizi artırdık. Ancak buna rağmen sürekli bir şekilde dezenformasyon ve bilgi kirliliği var. Bakıyoruz bu kirliliği yaratanlar genellikle acentelik vermediklerimiz. Sigorta sahtekârlıkları da genellikle bunlardan geliyor. O nedenle biz temiz çalışmak istedik " diye konuştu.

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        YABANCI ŞİRKETLER KAR BASKISI ALTINDA

        Büyükçelebi, büyürken kasko ürünlerinde seçici olmalarının yanı sıra özellikle sağlık alanında refah içinde yaşayan alanları tercih etmelerinin olumlu etkisinin olduğunu söyledi. Konut sigortasında ful konut adıyla çıkardıkları ürünün bir devrim olduğunu ifade eden Büyükçelebi, bu ürünün deprem sırasında büyüklüğüne bakmadan evin tüm yapım bedelini kapsadığını belirtti. Büyükçelebi sektöre ilişkin görüşlerini aktarırken özellikle trafik sigortasının pahalı olduğunu başta yabancılar olmak üzere sigorta şirketlerinin ciddi kar baskısı altında olduğunu dile getirdi.

        HALKA AÇILMAYI PLANLIYOR

        Büyükçelebi şirketin şu anda trafik sigortası lisansı olmadığını ancak başvuruyu yaptıklarını ve yıl sonuna kadar almayı beklediklerini kaydederek, "Biz trafik sigortasında girdiğimizde kartlar yeniden dağıtılacak. Ayrıca ruhsatı alır almaz şirketin yüzde 20'sini ahlak açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Büyükçelebi sigorta ve sanayinin ortak diğer büyük sorununun da şu anda fabrika sahiplerinin makineleri yenilememeleri nedeniyle sigortacıların da sigorta yapmaya yanaşmamaları olduğunu vurguladı.

        3,5 MİLYON KASKODAN 1 MİLYON TRAFİKTEN VAZGEÇTİ

        AcnTürk Genel Müdürü Ali Murat Dişçi ise son 1 yılda artan maliyetler nedeniyle 1 milyon aracın trafik sigortasından 3.5 milyon aracın da kasko yaptırmaktan vazgeçtiğini kaydetti. Dişçi, trafik sigortası pahalı olduğu için insanların kaskodan vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

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        Dişçi kasko sigortasında büyümelerinin bir çok farklı kasko ürünü çıkarmalarının neden olduğunu örneğin ilk yıl yüzde 10 ikinci yıl yüzde 20 hasarsızlık iadesi yaptıklarını söyledi. Dişçi örneğin şu aralar üretimi duran ve başta Güneydoğu'daki aşiretler olmak üzere belirli bir kesimin sahip olmaya çalıştığı ve çok kaza yapan Passat gibi markaları kasko sigortası yapmamalarının da hasar maliyetlerini düşürerek daha iyi fiyat vermelerine neden olduğunu ifade etti.

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        #sigorta
        #kasko
        #TRAFİK SİGORTASI
        #sağlık
        #yenidoğan
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