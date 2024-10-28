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        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?

        ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? 5 Kasım'da gerçekleşecek seçime sayılı gün kala anketler başa baş gidiyor. Ulusal anketlerde Harris ufak farkla önde görünse de, salıncak eyaletlerde Trump az farkla önde. Cinsiyet farkının da seçimlerde etkili olabileceği öne sürüldü. BBC'de yer alan habere göre, Donald Trump erkek seçmenler arasında, Kamala Harris kadın seçmenler arasında seçimi farkla götürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:33
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        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
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        ABD'de milyonlarca vatandaş, 5 Kasım'da Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak ismi seçmek için sandık başına gidecek.

        Seçim yarışı başlangıçta 2020'nin rövanşıydı ancak Temmuz ayında ABD Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasıyla ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesiyle her şey değişti. Tüm dünyanın takip edeceği seçime sayılı günler kaldı, ve şimdi soru şu: ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek?

        ULUSAL ANKETLERDE KİM ÖNDE?

        Harris, Temmuz sonunda yarışa girdiğinden beri ulusal anket ortalamalarında Trump'a karşı küçük farkla önde. Harris, seçim kampanyasının ilk birkaç haftasında anketlerde bir sıçrama yaşandı ve Ağustos sonuna doğru neredeyse dört puanlık bir fark yarattı.

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        Trump ve Harris, 10 Eylül'de ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. 70 milyon kişinin izlediği bu düellonun ardından anketler nispeten sabit kaldı.

        Son birkaç günde ise aralarındaki fark daraldı. ABC News'ün son haberine göre, anketlerde Harris yüzde 48.1, Trump yüzde 46.7 oranına sahip.

        SALINCAK EYALET ANKETLERİNDE KİM KAZANIYOR?

        Harris, ülke geneli anketlerde az farkla önde gözüküyor olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor ve anket ortalamalarına göre hiçbir adayın salıncak eyaletlerde belirleyici bir üstünlüğü yok.

        Arizona, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina'da liderlik Ağustos ayının başından beri birkaç kez el değiştirdi ancak Trump şu anda bu eyaletlerde küçük bir farkla önde.

        Diğer üç eyalette - Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin - Harris Ağustos ayının başından beri bazen iki veya üç puanla öndeydi ancak son günlerde anketler önemli ölçüde daraldı ve Trump artık Pennsylvania'da çok küçük bir farkla önde.

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        Demokratların kalesi olan bu üç eyalet, 2016 seçimlerinde Trump'ın kazanmasıyla kırmızıya çevrilmişti. Biden 2020'de bu eyaletleri geri aldı, Harris de aynısını yapabilirse seçimi kazanması için eli rahatlayacak.

        CİNSİYET FARKI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

        Diğer yandan cinsiyet farkı ABD seçimlerinin belirlenmesinde etkili olabilir. BBC'de yer alan habere göre, Donald Trump erkek seçmenler arasında, Kamala Harris kadın seçmenler arasında seçimi farkla götürüyor.

        Trump'ın konuşmalarında sıkça 'erkekliğine' vurgu yaptığı ifade edilirken, New York Times anketine göre, Trump erkek seçmenlerde yüzde 14, Harris, kadınlarda yüzde 12 önde.

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        #Donald Trump
        #Kamala Harris
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