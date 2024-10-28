ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?

ABD'de milyonlarca vatandaş, 5 Kasım'da Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak ismi seçmek için sandık başına gidecek.

Seçim yarışı başlangıçta 2020'nin rövanşıydı ancak Temmuz ayında ABD Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasıyla ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesiyle her şey değişti. Tüm dünyanın takip edeceği seçime sayılı günler kaldı, ve şimdi soru şu: ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek?

Harris, Temmuz sonunda yarışa girdiğinden beri ulusal anket ortalamalarında Trump'a karşı küçük farkla önde. Harris, seçim kampanyasının ilk birkaç haftasında anketlerde bir sıçrama yaşandı ve Ağustos sonuna doğru neredeyse dört puanlık bir fark yarattı.

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Trump ve Harris, 10 Eylül'de ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. 70 milyon kişinin izlediği bu düellonun ardından anketler nispeten sabit kaldı.

Son birkaç günde ise aralarındaki fark daraldı. ABC News'ün son haberine göre, anketlerde Harris yüzde 48.1, Trump yüzde 46.7 oranına sahip.