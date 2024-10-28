Başkanlık yarışına sayılı gün kaldı: Donald Trump'tan New York'ta miting
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, başkanlık yarışına son 6 gün kala New York'ta destekçileriyle bir araya geldi. Trump seçim mitinginde göçmenlere yüklendi ve başkan seçilir seçilmez "en büyük sınır dışı etme" programını başlatacağını söyledi. Trumpi konuşmasında zaman zaman hakaret etti ve tehditlerde bulundu
ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimine sayılı gün kaldı. Trump, New York'ta Madison Square Garden'da seçim mitingi düzenledi.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pazar günü New York'taki Madison Square Garden'daki mitinge bir dizi kaba ve ırkçı sözlerle başladı.
Trump, 5 Kasım seçimlerini kazanırsa yasadışı göçü durdurma ve "acımasız ve suçlular" olarak tanımladığı göçmenleri sınır dışı etme planlarından sık sık bahsetti.
Trump konuşmasında Amerikalıların dört yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu savundu.
Seçilir seçilmez ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatacağını söyleyen Trump, "Birinci gün Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme programını başlatacağım. İşgal edilen ve fethedilen her şehri ve kasabayı kurtaracağım." dedi.
Trump, Harris'i "düşük IQ'lu biri" olarak nitelendirdi ve göçmenlere karşı sert söylemi nedeniyle destekçilerinden alkış aldı.
Mitingin açılışında konuşan isimler arasında, eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan'dan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve Trump'ın oğulları Eric ve Don Jr. da yer aldı.
Trump'ı destekleyen ABD'li milyarder Elon Musk da önceki mitinglerde olduğu gibi yine kürsüye çıktı.
Siyah bir MAGA (Make America Great Again - Amerika yeniden harika yapalım) şapkası takan Musk, kendisini "karanlık, gotik bir MAGA" olarak tanımladı.
Musk, seçimi "gerçek bir mücadele" olarak nitelendirdi ve insanları Cumhuriyetçi Parti'ye erken oy vermeye çağırdı.
Bazı konuşmacılar katılımcıları hareketlendirmek için ırkçı ve kadın düşmanı bir dil kullandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmişitir.