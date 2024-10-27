Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak.” dedi.

Türkiye Kart Projesini 81 ile yayma noktasında belediyeler ile işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma açtıklarını söyledi. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te kullanıma açmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.