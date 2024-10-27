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        Haberler Gündem Güncel Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak | Son dakika haberleri

        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kartın pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında uygulanmaya alınmasından itibaren 47 bin 265 kullanıcı tarafından 118 bin 273 kez kullanıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar Türkiye Kart sistemini toplamda 18 ilde hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:21
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        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak.” dedi.

        Türkiye Kart Projesini 81 ile yayma noktasında belediyeler ile işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma açtıklarını söyledi. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te kullanıma açmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

        "5 PİLOT İLDE 47 BİN 265 TÜRKİYE KART SATILDI, 118 BİN 273 SEYAHAT YAPILDI"

        Türkiye Kart uygulamasına faaliyette olan 5 ilde vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Hizmete aldığımız 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti. Türkiye Kart ile toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi.” şeklinde konuştu.

        TÜRKİYE KART PTT İŞ YERLERİNDE

        Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerinden satın alabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek” dedi. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek imtiyazlı kartlara ilişkin de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

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