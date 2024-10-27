Fenerbahçe: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerde goller 15. dakika En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Bodrum FK ise 10 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. EN-NESYRI KAFAYLA ATMAYA DEVAM EDİYOR Fenerbahçe, Bodrum FK ile oynadığı maçta 15. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. REKLAM Faslı futbolcu, bu dakikada kafayla yaptığı vuruşla topu fileler gönderdi.

En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı. İRFAN CAN KAHVECİ LİGDE 7 MAÇ SONRA 11'DE Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, ligde 7 maç aradan sonra 11'de şans buldu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Samsunspor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olurken Göztepe ve Onvo Antalyaspor maçlarında ise süre almadı.

İSMAİL YÜKSEK 11'E DÖNDÜ Fenerbahçe'de sarı kart cezası sebebiyle Sipay Bodrum FK maçında takımı yalnız bırakan Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek, bir maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. REKLAM Ligin ilk 5 haftalık periyodunda oynanan maçlarda 90 dakika sahada kalan İsmail, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında 45 dakika forma giyerken, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra Manchester United karşısında son 11 dakikada oyuna dahil olan İsmail Yüksek, Fred'in yokluğunda ilk 11'deki yerini aldı. MOURINHO 9 MAÇ ARADAN SONRA ÇİFT FORVETE DÖNDÜ Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında forvette Edin Dzeko-Youssef En-Nesyri ikilisini tercih etti. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada takımı çift forvet olarak sahaya süren Mourinho, 6'sı lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 maç aradan sonra çift forvetli sisteme döndü.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesinde Ülker Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi. REKLAM Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin tamamının bayrakları dalgalandırılırken, 'Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır' pankartı da asıldı.